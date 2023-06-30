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AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti

Avrupa Birliği (AB), gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara hazırlık için yıllık 325 milyon dozluk aşı üretim kapasitesi rezerv etti

Giriş: 30.06.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti
AB'den olası salgınlara hazırlık!
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AA

AB Komisyonu, çeşitli aşı şirketleriyle aşı üretim kapasitesi tutmaya yönelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

Acil durumlarda gerekecek aşıları hızla üretebilecek firmalarla bir ağ kurulduğu belirtilen açıklamada, mRNA, vektör ve protein aşı üreticileri Pfizer, Bilthoven Biologicals ve Laboratorios Hipra'nın bu ağda yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu firmaların AB içinde yılda 325 milyon doz aşı üretme kapasitesi için tesis, personel ve tedarik zincirlerini korumakla yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

Firmaların, AB Komisyonu'nun talebi üzerine hızlı bir şekilde aşı üretimine başlayacağı kaydedilen açıklamada, AB'nin bu üreticilere yılda 160 milyon euro finansman sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, rezerv edilen dozların Belçika, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da üretileceğine işaret edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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