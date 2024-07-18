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        Haberler Spor Transfer Aaron Appindangoye, Sivasspor’a veda etti - Futbol Haberleri

        Aaron Appindangoye, Sivasspor’a veda etti

        Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da oynayan deneyimli savunmacı Aaron Appindangoye, kırmızı-beyazlı ekibe veda ettiği açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:55
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        Appindangoye, Sivasspor'a veda etti
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        Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Sivasspor'da bir ayrılık daha yaşandı.

        Sözleşmesi sona eren ve Kocaelispor’a transfer olan 32 yaşındaki Gabonlu savunmacı Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

        Appindangoye, “Sevgili Sivasspor ailesi, beş sezon boyunca bu büyük kulübün bir parçası olmak büyük bir onur ve zevkti. Sivas'ta geçirdiğim yıllarda saha içinde ve saha dışında çok güzel anılar biriktirdim. Desteğin ve sevgin her zaman yanımda hissettiğim bir güç oldu. Başkanımıza, beraber çalıştığım tüm yönetim üyelerimize, takım arkadaşlarıma, antrenör ve çalışanlarına ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Birlikte çalıştığımız her an hem profesyonel hem de kişisel olarak bana çok şey kattı. Taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim, kalbimde her zaman ayrı bir yeriniz olacak. Desteğiniz ve hevesinizle sahada hep daha iyisini yapmaya çalıştım. Bilmenizi isterim ki bu veda sadece fiziksel bir ayrılık. Sivasspor'un aklımda ve kalbimde her zaman ayrı bir yeri olacak. Hepinize en içten dileklerimle veda ediyorum. Yeni maceralarda görüşürüz umarım” notunu ekledi.

        32 MAÇTA GÖREV ALDI

        Sivasspor formasıyla 1'i Türkiye kupası, 31'i Süper lig olmak üzere toplam 32 maça çıkan Gabonlu savunma oyuncusu bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı

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