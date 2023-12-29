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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AA Finansın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - İş-Yaşam Haberleri

        AA Finansın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:30
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        AA Finansın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
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        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

        2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 44,55 3,66 6,65
        Şubat 51,57 3,52 3,15
        Mart 49,56 2,86 2,29
        Nisan 46,26 2,65 2,39
        Mayıs 48,54 0,07 0,04
        Haziran 42,07 3,91 3,92
        Temmuz 61,01 9,07 9,49
        Ağustos 65,51 7,32 9,09
        Eylül 65,50 5,00 4,75
        Ekim 68,73 4,08 3,43
        Kasım 66,80 3,68 3,28
        Aralık 65,19 3,19
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