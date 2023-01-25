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Şimdi bu yazıyı okuyarak A7 boyutu nedir? A7 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve inç sorularının cevaplarını öğreneceksiniz. İşte bilmeniz gereken her şey aşağıda… Hemen okuyarak öğrenin.

A7 Boyutu Nedir?

A7 boyutunu daha önce duydunuz mu? Ya da başka bir yerde A7 boyutunu görmüş müydünüz? Aslında bir A4 kağıdı baz alınarak A7 elde etmek çok da zor değil. Ama önce sizlerle A7 boyutunun ne olduğunu paylaşalım.

A7 boyut 74 x 105 mm ölçülerine sahip olan ve genelde kartvizitlerde kullanılan bir boyuttur.

Aynı zamanda fotokopi alanında kullanımı tercih edilen bu kağıdın boyutları çok küçüktür. Minimal boyutlara sahiptir ve bu sebeple de kullanım alanları diğer kağıtlara göre daha kısıtlıdır.

A7 Boyutu Kaç Piksel?

Peki A7 kağıt boyutu kaç cm?

- A7 kağıtlar 7,4 x 10,5 cm’dir

- A7 boyutu kaç inç diye merak ediyorsanız da 2,91 x 4,13 inçtir.

Baskıda kullanımı tercih edilen bu kağıtların ölçüleri ISO 216 tarafından belirleniyor ve aynı zamanda standart olarak belirlenmiş evrensel bir geçerliliğe sahip. Ayrıca kağıtlar boyutlarına göre A0’dan başlar A10’a kadar ilerler. En büyük kağıt boyutu A0 iken en küçük boyut da A10’dur. Eğer kartvizite ihtiyacınız olursa ideal boyut olarak A7 kağıt boyutunu tercih edebilirsiniz.

Kağıt Boyutları Nasıl Belirleniyor?

Bu durumda kağıt boyutlarının nasıl belirlendiği de fazlasıyla merak edilen konulardan birisi. Tasarımda, matbaada, basım ya da yayın gibi alanlarda kağıt boyutlarının tamamı kullanılıyor. Örneğin bir kimlik fotokopisine ihtiyacınız varsa A4 kağıdı gibi büyük bir kağıdı kullanmanız gerekmiyor onun yerine A6 ya da A7 kullanılabilir.

Boyutlar arasında hangisi amaçlarınıza uyuyorsa onu seçip kullanabilirsiniz. Böylece gereğinden fazla kağıt harcamamış olursunuz hem de görsel açıdan daha net ve keskin görsellere sahip olursunuz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos