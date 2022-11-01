A101'de bu hafta da birbirinden çeşitli ürünler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. A101 ile haftanın fırsatlarında küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, mobilya takımları, giysi çeşitleri ve kozmetik ürünleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 aktüel indirimli ürünler listesi...