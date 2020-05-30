A101 BİM ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde A101 Bim ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.