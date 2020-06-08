A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 12 Haziran'a kadar satışta olacak A101 ve 9 Haziran'da satışa çıkacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.