BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 23 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak A101 ve 24 Temmuz'da başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz