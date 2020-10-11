A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 15 Ekim'den itibaren geçerli A101 ve 16 Ekim'den başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.