BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 10 Eylül'den itibaren geçerli olacak A101 ve 11 Eylül'de başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.