A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 3 Aralık'tan itibaren geçerli A101 ve 1 Aralık'tan itibaren de geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.