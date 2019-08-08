08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 aktüel ürünler kataloğu ile yine çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak. A101'de 8 Ağustos Perşembe günü itibari ile raflarda yer alacak ürünler arasında, teknolojik ve elektirikli aletlerden mutfak gereçlerine, ev tekstili ürünlerden gıda ve kzmetik ürünlerine pek çok üründe indirim olacak. 8 Ağustos 2019 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KARTALOĞU - 8 AĞUSTOS
HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV 1499 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1199 TL
Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL
Sinbo El Blender Seti 109 TL
Homend Royaltea Çay Makinesi 149 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 69,95 TL
Kiwi Kıyma Makinesi 169 TL
Sinbo Elektrikli Kapaklı Izgara 169,95 TL
Sinbo Elektrikli Semaver 159 TL
Piranha Multimedya Sistemi 299,95 TL
Piranha Oto Teyp 79,95 TL
Piranha Oto Tunning Pedal Kiti 19,95 TL
Piranha FullHD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL
Oto Bel ve Sırt Desteği 9,95 TL
Makaralı Yan Cam Güneşlik 24,95 TL
Direksiyon Kılıfı 19,95 TL
Hascevher 6 Parça Tencere Seti 99,95 TL
Sinbo Izgara döküm tava 59,95 TL
Papilla Nirvana Krep Tavası 19,95 TL
Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL
Dikdörtgen saklama kabı 6'lı 17,50 TL
Erzak kabı 4,95 TL
Mikser sürehi 11,50 TL
Termos 19,95 TL
Lav kapaklı şişe 9,95 TL
5 Raflı Kapaksız Kitaplık 115 TL
Elastik Taşıma Sepeti 18,50 TL
Mangal 44,95 TL
Metal Maşa 2,95 TL
Mangal Yelpazesi 1,50 TL
Mangal Teli 9,95 TL
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