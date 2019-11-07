07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de elektronikten beyaz eşyaya, tencere ve yemek takımından küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı olacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 7 KASIM
Toshiba Smart Led Tv 2.499 TL
Elton Uydu Alıcılı Led 849 TL
Honor 7S Cep Telefonu 799 TL
SEG Buzdolabı 1.199 TL
Güral Porselen 85 parça yemek takımı 1.379 TL
Fantom Dik Süpürge 139 TL
Arzum tost makinesi 179 TL
Sunny çay makinesi 99,95 TL
Roxxo kafaüstü kulaklı 29,95 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 69,95 TL
Hascevher 26cm Ezme Granit Tava 42,50TL
Hascevher 24cm Ezme Granit Tencere 69,95 TL
Hascevher Çelik Tencere 65 TL
Paşabahçe 3’lü Cam Saklama Kabı 29,95 TL
Kapaklı Cam Servis Tabağı 19,95 TL
Cam Tabak 2 TL
Erzak kabı 3,50 TL
Dekoratif Seramik Kase 2,95 TL
Borcam Oval Kapaklı Tencere 24,95 TL
Ceviz Kıracağı 4,95 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL
Desenli Doğrama Tahtası 12,95 TL
Kiwi Otomatik Tuz ve Karabiber Değirmeni 24,95 TL
Bay Bayan Bornoz 39,95 TL
Silk%Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 32,95 TL
Pamuklu TV Battaniyesi 17,50 TL
Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL
Silk&Blue Bay Soket Çorap 9,95 TL
Silk&Blue Bayan Ev Patiği 12,95 TL
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