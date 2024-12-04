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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: 5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli moped geliyor! 5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Aralık'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerde ütü, kahve makinesi, stand mikser, elektrikli moped, benzinli motosiklet, kadın/erkek pijama takımı, bölmeli organizer, çeşitli oyuncaklar uygun fiyatla raflarda yerini alacak. İşte, 5 Aralık 2024 A101 aktüel ürünlerin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:57
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        • 1

          A101 5 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yarından itibaren A101 aktüel kataloğu içerisinde 150 cm yılbaşı ağacı 699 TL, yılbaşı taç ve toka seti 39 TL, tombala 25 TL, metal tepsi çeşitleri ve yağdanlık 35 TL, desenli saklama kabı 39 TL’den satışa sunulacak. İşte A101 indirimli ürünler

        • 2

          150 cm Yılbaşı Ağacı: 699 TL

          90 cm Yılbaşı Ağacı: 179 TL

          24'lü Karışık Süs: 109 TL

          6'lı Kar Tanesi: 55 TL

          Yılbaşı Şapkası: 89 TL

          Yılbaşı Taç ve Toka Seti: 39 TL

          Tombala: 25 TL

        • 3

          Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 43.990 TL

          125 CC Benzinli Motosiklet: 39.990 TL

        • 4

          Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti: 499 TL

          Kadın Pijama Takımı: 379 TL

          Erkek Polar Takımı: 399 TL

          Bölmeli Organizer Kutu: 135 TL

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