A101 aktüel ürünler kataloğu: 21 Kasım Perşembe A101 kataloğunda bu hafta neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli ürünler listesi belli oldu. 21 Kasım'dan itibaren geçerli olacak indirimlerde yarından itibaren buzdolabı, çamaşır makinesi, blender seti, tost makinesi gibi teknolojik ürünler bulunuyor. Bunun dışında elektrikli moped 27.990 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 42.990 TL'den satışa sunulacak. Peki 21 Kasım Perşembe A101 kataloğunda bu hafta neler var?
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A101 merakla beklenen 21 Kasım 2024 aktüel indirim kataloğu yayınlandı. A101 marketlerde yer alan birbirinden farklı ürünler ve fiyatlar bulunuyor. Peki 21 Kasım Perşembe A101 kataloğunda bu hafta neler var? İşte A101 indirimli ürünlerin tamamı
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A101'E BU PERŞEMBE NELER GELİYOR?
Kiwi halı yıkama makinesi 4.999 TL
Multi blender seti 1.999 TL
Şarjlı diş fırçası 599 TL
Epilasyon aleti 899 TL
Dikey süpürge 1.499 TL
Masaj aleti 1.199 TL
Ankastre set 9.999 TL
Elektrikli ısıtıcı fan 479 TL
Silindirik termosifon 65 L 4.999 TL
Akıllı banyo baskülü 279 TL
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Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV 17.999 TL
Toshiba 43 FHD Android TV 8.999 TL
Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL
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