16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri televizyon, telefon, 89 parça çatal bıçak seti, elektrikli süpürge, elektrikli ev aletleri ve ev tekstili ürünleri oldu. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 16 OCAK 2020

HI-LEVEL 49″ Ultra HD Smart LEd TV 1999 TL

HI-LEVEL 40″ FullHD Android Smart Led TV 1349 TL

Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 699 TL