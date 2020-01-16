16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri televizyon, telefon, 89 parça çatal bıçak seti, elektrikli süpürge, elektrikli ev aletleri ve ev tekstili ürünleri oldu. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 16 OCAK 2020
HI-LEVEL 49″ Ultra HD Smart LEd TV 1999 TL
HI-LEVEL 40″ FullHD Android Smart Led TV 1349 TL
Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 699 TL
89 parça 50 yıl garantili Nehir Dalyan Çatal Kaşık Bıçak Seti 699,95 TL
Hascevher Galaxy Düdüklü Tencere 179,95 TL
Saklama Kabı 9,95 TL
Rooc Bıçak çeşitleri 5,40 TL
Plastik Ürünler 2,95 TL
Smart Bulaşıklık 19,95 TL
Dekoratif Seramik Kase 2,95 TL
Rowenta Cyclonic Süpürge 499 TL
Piranha Gaming Klavye 34,95 TL
Kablosuz Mouse 29,95 TL
Piranha Kulaklık 49,95 TL
Sandisk 32GB USB Bellek 32,50 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 49,95 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 34,95 TL
Arzum Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL
Aprilla Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL
Sunny Elektrikli Cevze 34,95 TL
Altus Tost Makinesi 169 TL
Ayakkabı Rampası 2,95 TL
Ayakkabı Dolabı 155 TL
Brillant Çift Kişilik Yorgan 54,95 TL
Kaymaz Tabanlı Kadife Emboss Yolluk 39,95 TL
Kaymaz Tabanlı Kadife Emboss Halı 99,95 TL
Silk&Blue İnce Bay Yün Çorap 3,95 TL
Silk&Blue Bayan Soket Çorap 7,95 TL
Banyo Sepeti 3,50 TL
Tüy Toplama Rulosu 3,95 TL
Kadife Askılık 5’li 8,50 TL
Bay Kemer 9,95 TL
Canlı Çiçek Sukulent 4,95 TL
Baston Şemsiye 27,95 TL
Angry Birds Dev Yumurta 12,95 TL
Oyuncak Desenli Yumuşak Top 7,95 TL
Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL
4D Canlanan Kitap 3,95 TL
Oyuncak Piknik Çantası 12,95 TL
Oyuncak Şehir Kamyonları 14,95 TL
Oyuncak Meyve Desenli Gitar 16,95 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!