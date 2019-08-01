1 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu ile yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. A101'de bu hafta bayram için pek çok ürün uygun fiyatla satışa çıkacak. Ayrıca A101'de her zaman olan televizyon telefon gibi elektronik cihazların yanında pek çok mutfaj geeci ve ev tekstili cihaz da yer alıyor. A101 1 Ağustos 2019 Perşembe aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 1 AĞUSTOS 2019

Karaman Koç: 1,195,00

Büyükbaş (1/7 Hisse) 1.345.00