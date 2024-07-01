A10 boyutu nedir? A10 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve ınç?

Ayrıca minyatür belgeler veya el ilanları için de uygun bir boyuttur. Küçük boyutu nedeniyle taşınabilirliği ve saklanabilirliği kolaydır. Bu da onu özellikle kişisel ve profesyonel iletişimde pratik bir seçenek haline getirir. A10 boyutu küçük el çizimleri veya promosyon amaçlı minyatür baskılar gibi. Çeşitli sanatsal ve ticari uygulamalarda da kullanılabilir. Peki, A10 boyutu nedir? A10 kağıt boyutu kaç cm?

A10 Boyutu Nedir?

A10 boyutu, ISO 216 standardına göre tanımlanmış bir kağıt boyutudur. A serisi kağıt boyutları, yaygın olarak kullanılan A4'ten başlayarak A0'a kadar gider ve her bir boyut, bir önceki boyutun yarısı olacak şekilde tasarlanmıştır. A10 boyutu, bu serinin en küçük boyutlarından biridir ve çok küçük bir kağıt parçasını ifade eder.

A10 boyutunun ölçüleri 26 mm x 37 mm'dir. Bu, yaklaşık olarak 1.02 inç x 1.46 inç olarak da ifade edilebilir. Bu küçük boyut, küçük etiketler, notlar veya özel baskılar için kullanılır. A10 boyutundaki kağıtlar, yüksek çözünürlüklü yazıcılar ve kesim makineleri ile hassas işler için uygundur. Günlük kullanımlarda nadiren karşılaşılsa da, belirli profesyonel ve sanatsal uygulamalarda A10 boyutu önemli bir rol oynar.