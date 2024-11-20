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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu!

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci tamamlayan ve play-off oynamaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:34
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        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz
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        UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

        Bir diğer maçta Galler'in İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte ay-yıldızlılar, grubunu ikinci tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off'a katılmaya hak kazandı.

        Bizim Çocuklar'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde belirlendi:

        -İskoçya

        -Macaristan

        -Sırbistan

        -Belçika

        PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN OYNANACAK?

        Uluslar Ligi'ndeki play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 22 Kasım Cuma günü yapılacak.

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