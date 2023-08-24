A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek gruptan yenilgisiz lider çıktı. Filenin Sultanları, son 16 turunda pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu 5´inci ve son maçında Almanya´yı 3-0 yenerek 5´te 5 yaptı.
Almanya´nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi 25-15, 25-20 ve 28-26´lık setlerle 3-0 kazanan Filenin Sultanları, turnuvada namağlup unvanını sürdürdü.
Grubunu ilk sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Türkiye, bu turda Belçika'nın rakibi oldu.
Ay-yıldızlılar, Belçika ile 28 Ağustos Pazartesi günü çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.