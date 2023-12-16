A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonu!

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A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonuyuz! A Milli Kadın Golbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 2 Paralimpik Oyunları Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonluğu... Sizinle gurur duyuyoruz kızlar!" ifadelerini kullandı.