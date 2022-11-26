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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında 27 Kasım Pazar (yarın) günü Slovenya'yı konuk edecek.

Giriş: 26.11.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında 27 Kasım Pazar (yarın) günü Slovenya'yı konuk edecek.

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Elemelerde oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı takım, grupta zirvede yer alıyor. Milli takım, gruptaki ilk üç maçında Slovenya'yı 78-62, Polonya'yı 52-41 ve Arnavutluk'u 140-44 mağlup etti.

Türkiye, grupta 9 Şubat 2023'te Polonya'ya, 12 Şubat 2023'te de Arnavutluk'a konuk olacak.

Gruplarında ilk sırayı alan 10 takım ve en iyi 4 grup ikincisi, şampiyonaya katılma hakkı kazanacak. İsrail ve Slovenya'nın ev sahibi olarak doğrudan katılacağı FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 15-25 Haziran 2023'te düzenlenecek.

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