A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Romanya'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında da İzlanda'yı 72-65 mağlup etti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Romanya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında İzlanda'yı 82-70 mağlup eden Romanya, ikinci müsabakasında ise Slovakya'ya 93-77 yenildi.

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE İLK MİLLİ MAÇ A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı karşılaşma, Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak. REKLAM Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan basketbol üssü, yarın ilk resmi milli maça kapılarını açacak. BİLET SATIŞLARI SÜRÜYOR Türkiye-Romanya maçının bilet satışlarına Biletix'te devam ediliyor. Karşılaşmanın biletleri, tribünler ve saha içi için 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor. Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.