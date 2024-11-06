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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya - Basketbol Haberleri

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Kasım Perşembe günü (yarın) Romanya'yı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:41
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        Potanın Perileri'nin rakibi Romanya
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Romanya'yı ağırlayacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

        A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında da İzlanda'yı 72-65 mağlup etti.

        Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Romanya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında İzlanda'yı 82-70 mağlup eden Romanya, ikinci müsabakasında ise Slovakya'ya 93-77 yenildi.

        BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE İLK MİLLİ MAÇ

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı karşılaşma, Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak.

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        Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan basketbol üssü, yarın ilk resmi milli maça kapılarını açacak.

        BİLET SATIŞLARI SÜRÜYOR

        Türkiye-Romanya maçının bilet satışlarına Biletix'te devam ediliyor.

        Karşılaşmanın biletleri, tribünler ve saha içi için 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor.

        Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

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