A Milli Futbol Takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki kamp yeri belli oldu

Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonunun sahibi olduğu ve federasyonun spor akademisini de barındıran 93 odadan oluşan tesiste, nizami ölçülerde birer doğal ve suni çim saha, bir küçük saha, kapalı spor salonu, fitness salonu ve kapalı havuz ile içerisinde bowling salonuna sahip bir hobi alanı ve toplantı salonları bulunuyor.