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A Milli Futbol Takımımız Ermenistan'da!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'a ulaştı

Giriş: 24.03.2023 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Futbol Takımımız Ermenistan'da!
AA

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak, İstanbuldan Ermenistanın başkenti Erivandaki Zvartnots Uluslararası Havalimanına geldi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de bulundu.

Aday kadrodan çıkarıldıkları daha önce açıklanan Tayyip Talha Sanuç ve Abdülkerim Bardakcı dışında tüm oyuncular kafilede yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

A Milli Futbol Takımının Ermenistana gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Resmi ve sivil olmak üzere 100ün üzerinde güvenlik görevlisi, ay-yıldızlı ekibin havalimanına gelişinde görev yaptı. Milli takım, konaklayacağı otele de yoğun güvenlik önlemleri altında gitti.
Ermenistan ile Türkiye arasında Republican Stadında oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00de başlayacak.




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