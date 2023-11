A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da!

Güzel bir gecenin ardından küçük bir sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Beklemek zorunda kaldık, havalimanı kapalıydı ve saat 6'da açılıyordu. Ekibin değişmesi gerekiyordu, ekibin mesai saati dolmuştu ama çok şükür sağ salim şu anda inmiş olduk. Çok şükür bazı başarılara giderken gerçekten hiçbir şey kolay değil. Her türlü zorluk var bu da onlardan bir tanesi oldu. Hep bahsediyorum her başarının arkasında bir takım çalışması var. Hep beraber başkanı, yönetim kurulu, teknik ekibi ve futbolcusuyla. Uçakta da bütün yönetim, futbolcular, teknik ekip hepimiz önce biraz üzüldük korktuk ama çok şükür korkacak bir şey yok, her şey yolunda."