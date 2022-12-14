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Oğlunu öldüren 95 yaşındaki baba tutuklandı; çift bastonla yürüdü

Ordu, dehşete düşüren bir cinayete sahne oldu. Kentte 95 yaşındaki baba, tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı tabancayla vurup öldürdü, gelini Emine Ocak'ı da ağır yaraladı. Tutuklanan zanlının adliyeye getirilirken çift baston ve askerlerin yardımı ile yürüyebildiği görüldü

Giriş: 14.12.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
95 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü! Askerlerin yardımıyla yürüdü - Son dakika gündem haberleri
95 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü! Askerlerin yardımıyla yürüdü
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DHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı (57) tabancayla vurup öldüren, gelini Emine Ocak'ı (50) ağır yaralayan Yaşar Ocak (95) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ocak'ın adliyeye getirilirken çift baston ve askerlerin yardımı ile yürüyebildiği görüldü.

Kadir Ocak
Kadir Ocak

GELİNİNİ AĞIR YARALADI

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir ile gelini Emine Ocak ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Yaşar Ocak, tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kadir Ocak'ın öldüğünü belirledi.

Ağır yaralana Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma da Yaşar Ocak'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar Ocak, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Yaşar Ocak iki baston kullanırken, askerler de yardım etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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