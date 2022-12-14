95 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü! Askerlerin yardımıyla yürüdü

DHA'nın haberine göre, Ocak'ın adliyeye getirilirken çift baston ve askerlerin yardımı ile yürüyebildiği görüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir ile gelini Emine Ocak ile tartışmaya başladı.

Ağır yaralana Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma da Yaşar Ocak'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar Ocak, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Yaşar Ocak iki baston kullanırken, askerler de yardım etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.