03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Porsche, ikonik modeli 911’in sekizinci neslini 911 Carrera ile genişletiyor. Coupé ve Cabriolet olarak pazara sunulan yeni spor otomobil, 3.0 litre, 6 silindirli biturbo şarjlı boxer motoruyla 385 bg güç üretiyor.
911 model ailesinin giriş seviyesi olan yeni Carrera’nın sunduğu bu gücün, önceki modele göre 15 bg daha fazla olduğu belirtildi.
Daha küçük çaplı jantlar, frenler ve egzoz çıkışlarıyla farklı bir görünüme kavuşan model, 10.9 inç dokunmatik ekran ve 'Wet Mode' gibi ıslak yollarda daha da güvenli yol tutuşu sağlayan yenil destek sistem özellikleri ile donatıldı.
4.2 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKIYOR
Carrera S modelindeki gibi motor, şasi ve frenler sportif kullanıma yönelik tasarlanan otomobil, 911 Carrera modelinin 3,0 litrelik altı silindirli boxer motoru gücün büyük bölümünü, yeni turboşarjlarda yer alan daha küçük çaplı pervanelere sahip türbinler ve kompresörler sayesinde üretiyor.
Güç aktarımı yeni 8-ileri çift kavramalı şanzıman (PDK) tarafından sağlanırken, bu sayede 293 km/h azami hıza sahip 911 Carrera Coupé'in 0’dan 100 km’ye 4.2 saniyede ulaştığı bildirildi.
Opsiyonel Sport Chrono Paketi ile bu sürenin 0.2 saniye daha azaldığı açıklandı.
Ön aksta, 19 inç 235/40 ZR, arka akslarda 20 inç 295/35 ZR lastiklerle sunulan 911 modelinde, monoblok sabit kaliperli 330mm’lik diskler yer alıyor.
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