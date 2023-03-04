90 bin kitabı vardı! 30 yıllık emeği depremde yok oldu

TÜRKİYE'DE SADECE 2 KİŞİDE VAR OLDUĞU BİLİNİYORDU

Tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Alkaç, "Victor Hugo'nun, Fransız yazar Honore de Balzac'ın kitaplarının ilk baskıları bizdeydi, Bağdatlı İbrahim Paşa'nın 2 ciltten oluşan ve Türkiye'de sadece iki kişide olan kitabı vardı. Ama şu anda hiçbiri yok, kurtaramadık, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Alkaç, "3 çocuğumuz var hepsi İstanbul'da çalışıyor. Evde iki kişiyiz. Eşimin sesine uyandım. Çok kötü sallanıyorduk, yan taraftan çığlıklar geliyordu. Hemen yanımızdaki bloklar çöktü. Elektrikler kesildi, eşim heyecan yaptı, beklememiz gerektiğini söyledim. Sarsıntı geçti dışarı çıktık. Dükkanıma yakın oturuyorum, geldim baktım altında dükkanımın olduğu 5 katlı bina çökmüştüm. Burası büyük bir iş hanıydı, sabah kendi imkanlarımızla insanları çıkarmaya çalıştık sonra devlet yetkilileri geldi onlar çıkarmaya başladı. Ailemden 28 kişiyi kaybettim" diye konuştu.