9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda

Genel Kurulda, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, usul tartışması açtı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yaptığını söyledi.

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Teklifin, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının oluşturduğu hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi anlamında önemli düzenlemeler içerdiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

REKLAM "Burada Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda evlenen kadının soyadına, annenin soybağının reddi davası açılabilmesine, üçüncü kişilerin soybağının reddi davası açılabilmesinin şartlarına, evlatlığın nüfus kaydına evlat edinenlerin adlarının yazılabilmesine, birden çok baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneğinin oranına, ara buluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın sorumlu tutulacağı yargılama gideri ve lehine hükmedilecek vekâlet ücretinin miktarına gibi birçok alanda düzenlemeler bulunmaktadır."

Kanun teklifinin, Adalet Komisyonunda 20 saati aşkın süren görüşmelerin ardından kabul edildiğini dile getiren Yüksel, teklifin Anayasa'ya aykırılığına ilişkin iddiaların Komisyon görüşmelerinde de gündeme geldiğini anımsattı. Yüksel, "Teklifin Anayasa'ya aykırılığı iddiası, tabiri caizse, saatler süren müzakereler sonucunda Komisyonumuz tarafından kabul görmemiştir. Dolayısıyla bu aşamada gerek usul tartışmasının açılmasına gerek Anayasa'ya aykırılık iddiası nedeniyle teklifin Genel Kurul görüşmelerine başlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de teklinin Anayasa'ya aykırı olmadığını ifade etti. "Teklif, Anayasa'nın en az 14 maddesine aykırı düzenlemeler içeriyor" DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ise TBMM'nin 27. Yasama Dönemi'nde çıkarılan birçok kanunun Anayasa Mahkemesi'nden geri döndüğünü öne sürdü. REKLAM Tiryaki, "Gerçek anlamda Anayasa'ya bir aykırılık tartışması maalesef yürütemiyoruz. Bu soyadı meselesi çok hassas bir mesele ve AKP ile MHP'nin kapalı kapılar ardında konuşarak çözebileceği bir mesele değil. Gerçek anlamda eşitlikten söz ediyorsanız, çözmeniz gereken temel meselelerden birisi. Kararlısınız, erkeklerin soyadını illa kadınlara vereceksiniz, Anayasa Mahkemesi 100 tane karar verse de bunu dinlemeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de kanun teklifinin Anayasa'ya aykırılık taşıdığını savunarak, "CHP olarak bizim kanaatimiz, teklifin, Anayasa'nın en az 14 maddesine aykırı düzenlemeler içerdiğidir." dedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise usulüne uygun şekilde komisyonda görüşülen ve Genel Kurul gündemine giren bir teklifin görüşmelerine Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla başlanmamasının, İçtüzük'e uygun olmayacağını belirterek, "Başkanlığımıza bu konuda verilmiş bir yetki de bulunmamaktadır. Teklifin görüşmelerine başlama yönündeki tutumumda bir değişiklik bulunmamaktadır." diye konuştu.

Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.