9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AK Parti'nin hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi’nin bayramdan sonra Meclis’e sunulması planlanıyor. Yeni yargı paketinde başka ülke veya yabancı istihbarat örgütleri adına Türkiye'de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor ve verilecek cezalar düzenleniyor. Yeni pakette tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye'de suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme yapılması bekleniyor.

9.YARGI PAKETİ SON DURUM

4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır” diye konuştu.

9.YARGI PAKETİ NEDİR?

23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları sürüyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.