9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir? 9. Yargı paketi son durum 26 Haziran 2024
9. Yargı paketi maddeleri ve içeriği 26 Haziran Çarşamba günü de gündemde yer alıyor. Gözler yeni yargı paketinin çıkacağı tarihe çevrildi. Yeni yargı paketinde sona gelinmek üzere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir.''dedi. Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir?
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9.Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak. İşte 9. Yargı paketi ile ilgili detaylar…
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9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
AK Parti'nin hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi’nin bayramdan sonra Meclis’e sunulması planlanıyor. Yeni yargı paketinde başka ülke veya yabancı istihbarat örgütleri adına Türkiye'de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor ve verilecek cezalar düzenleniyor. Yeni pakette tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye'de suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme yapılması bekleniyor.
9.YARGI PAKETİ SON DURUM
4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır” diye konuştu.
9.YARGI PAKETİ NEDİR?
23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları sürüyor.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.
Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.
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9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.
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İŞTE O MADDELER:
Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.
Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.
Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.
TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.
TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.
Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.
Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.
Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.
İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.
Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.
Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak
PAKETTE AYRICA:
Soyadı düzenlemesi yapılacak.
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
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