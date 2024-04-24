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        Haberler Gündem 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

        9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri son dakika: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

        9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Son olarak konu hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" dedi. Bu noktada 9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri gündemdeki yerini aldı. İşte, "9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:15
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        • 1

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi'nin çalışmalarında sona gelindi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, 9. Yargı Paketi'nin içeriği ve maddelerine yönelik detaylar...

        • 2

          "HAZIRLIKLAR TAMAM"

          Adalet Bakanı Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

        • 3

          Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

        • 4

          9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 Nisan 2024 tarihli TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.

        • 5

          9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

          18 Mart'ta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9'uncu Yargı Paketi'nin hazırlıklarına devam ettiklerini ifade etti. Bakan Tunç "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

        • 6

          "Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız" dedi.

        • 7

          9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NELER?

          Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişikliğin yer alması ve iki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkının gelmesi bekleniyor.

          Ayrıca hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenmesi ve sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alabileceği konuşuluyor.

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