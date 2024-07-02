Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."