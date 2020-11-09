Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa),doğusu 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: Batısı 1,5 ila 2,5 m, doğusu 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, açıkları sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa),açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, açıkları 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.