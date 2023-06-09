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Haberler Yaşam On Numara 9 Haziran 2023 On Numara sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

9 Haziran 2023 On Numara sonuçları açıklandı! İşte kazanan rakamlar...

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen On Numara şans oyunu için bu haftanın son çekilişi tamamlandı. On Numara sonuçlarının açıklamasının ardından bilet sorgulama süreci başladı. İşte 9 Haziran 2023 On Numara sonuçları...

Giriş: 09.06.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
9 Haziran 2023 On Numara sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Pazartesi ve Cuma günlerinin şans oyunlarından biri olan On Numara heyecanı sona erdi! Şans oyunlarını seven ve oynayan vatandaşlar çekilişin tamamlanmasıyla araştırmalarına hız verdi. İşte 9 Haziran 2023 On Numara hakkında merak edilenler...

9 HAZİRAN 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

1 - 14 - 15 - 16 - 18 - 26 - 33 - 40 - 43 - 44 - 47

48 - 55 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 71

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibidir;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneğini işaretlerseniz birden fazla çekilişe katılabilirsiniz.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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