Sunuculuğunu Aslı Turanlı’nın yaptığı gecede, Türk sinemasının ünlü oyuncusu Nebahat Çehre’nin karantina döneminde modacı Rufat İsmayil hazırladığı 52 parçadan oluşan koleksiyonun ilk defilesi de yapıldı.

Azeri modacı Rufat İsmayil ise sahneye Azerbaycan bayrağı ile çıkarak, "Bugün benim iki bayramım var. Biri Azerbaycan'nın büyük kurtuluş zaferi, diğeri de aldığım bu ödül. Benden daha mutlu bir insan daha olamaz" dedi.