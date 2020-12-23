'Korona' bu mahalleyi vurdu! 9 ayda 50 ölüm!

Kayseri'de koronavirüs salgınına karşı İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Covid-19 testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temaslı olanların oturduğu evler, karantinaya alınıyor. Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü mahalleler arasında Kocasinan İlçesi'ndeki 30 bin nüfuslu Sahabiye Mahallesi de yer alıyor.
2.5 AYDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre mahallede mart ayından 1 Ekim'e kadar can kaybı 12 olurken, son 2.5 ay içinde bu sayı 50'ye yükseldi. Mahallede mart ayından bu yana da 951 daire karantinaya alındı.
"KURALLARIN İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Muhtar Alim Gerçel, tedbirlere uyum konusuna vurgu yaparak, "Mahallede mart ayından bu yana 50 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 951 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 70 bini buluyor.
"VATANDAŞ HALEN DUYARSIZ DAVRANIYOR"
Nüfusun çoğalması ile birlikte kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir. Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaş halen duyarsız davranıyor" diye konuştu.
"TORUNLARIMI GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUM"
Kurallara uymayanlara uyarıda bulunan Gerçel, "Ben şahsım olarak 3.5 aydan bugüne çocuklarımın, torunlarımın evine gitmiyorum. Telefondan konuşuyoruz, görüntülü olarak görüyorum. Bu salgın sürecinde evlerine gitmiyorum. Kendilerini ziyaret etmiyoruz, birlikte yemek yemiyoruz ve oturup kalkmıyoruz" dedi.
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