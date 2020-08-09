Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 238.450'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.813 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 8 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

8 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450, vefat sayısı 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 703 bine yükselirken, can kaybı 727 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 643 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini aştı.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı 2 milyon 962 bin 442’ye çıktı. İyileşen sayısı 2 milyon 68 bin 394 olarak kayda geçti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 882 bin 347’ye, ölü sayısı 14 bin 854’e yükseldi. Ülkede iyileşen sayısı 690 bin 207’ye ulaştı.

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini riskli ilan etti

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı kent ve bölgelerini salgın sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.

Afrika kıtasında can kaybı 22 bin 551'e, virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 25 bin 264'e çıktı. Kıtada, iyileşen sayısı 707 bin 853 olarak açıklandı.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 264'e, vaka sayısı 324 bin 692'ye çıktı. İranlı sağlık çalışanları, koronavirüs salgınındaki vahim tabloya rağmen muharrem ayı etkinliklerinin toplu şekilde düzenlenmesinin salgının artışına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Vaka sayısında düşüşlerin görüldüğü Pakistan’da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği bildirildi.

Cezayir hükümeti, salgın nedeniyle gece sokağa çıkma yasağının hala uygulandığı 29 kent arasında özel araçlarla seyahat etme yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kiev bölgesi dahil 9 bölgedeki salgın durumunun tedbirlerin gevşetilmesi için elverişli olmadığı belirtildi.

THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau'da, Kovid-19 tespit edildi.

Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, salgın nedeniyle iptal edildi.