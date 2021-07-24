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Jeep’in kompakt SUV modeli Renegade’in 80’inci Yıl Özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. 1941 yılında kurulan markanın 80'inci yaşına özel geliştirilen versiyonda, yarı parlak Granit Kristal vurgulara sahip yedi bölmeli ön ızgara, 18 inçlik granit gri renkli alaşım jantlar ve özel “80. Yıl Dönümü” logo gibi farklılıklar bulunuyor.

Renegade’in 80’inci özel versiyonunun iç mekânında ise 80’inci yıla ait detaylara sahip deri koltuklar yer alıyor. Versiyonda standart olarak sunulan sürücü ve yolcu koltuğu ısıtma ve direksiyon ısıtma fonksiyonları, panoramik açılabilir sunroof gibi donanımlar da bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Renegade 80’inci Yıl Özel versiyonu, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çapraz Yol algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi Plus, Şeritten Çıkma Uyarısı Plus, Akıllı Hız Yardımcısı, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, ön park sensörleri gibi güvenlik donanımlarıyla yollara çıkıyor.

Türkiye pazarına Euro 6D-Final normuna uyumlu 4 silindirli 1,3 litre turbo benzinli motorla sunulan özel versiyon, 150 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor ve çift Kuru Kavramalı Şanzıman (DDCT) üzerinden gücünü yola aktarıyor.

Renegade 80’inci Yıl Özel Versiyonu ise 449 bin 950 TL’lik fiyatıyla bayilerde yerini almış durumda.