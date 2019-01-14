Yerli e-ticaret platformlarından biri olan Modanisa.com, Dubai merkezli Wamda Capital ve yatırım bankası Goldman Sachs’tan oluşan uluslararası konsorsiyumdan yatırım almak için anlaşma imzaladı. Şirket azınlık hissesinin Wamda Capital ve Goldman Sachs’a satışı için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunduğunu duyurdu.

ÇOĞUNLUK HİSSESİ TÜRK ORTAKLARDA KALACAK

Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak.

Yeni yatırımla ihracata odaklanacaklarını belirten Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, "Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre İstanbul’u muhafazakar giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, Avrupa ve Ortadoğu’da kuracağı lojistik merkezleri ile Türkiye’den gönderdiği ürünlerini en fazla 3 günde tüm dünyaya ulaştırmayı planlıyor. 2018 yılı itibariyle toplam cirosu içindeki ihracat oranını yüzde 80'lere çıkaran Modanisa.com'un yılda toplam 70 bin çeşit ürünü satışa sunduğu belirtildi.

650 TASARIMCIYI 130 ÜLKE İLE BULUŞTURUYOR

2011'de faaliyete geçen Modanisa.com, bu anlaşma ile kuruluşunun üzerinden geçen 8 yılda üçüncü faz yatırımını almış oldu. 2018 sonu itibariyle 150 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen, çoğu Türkiye’den 650’den fazla tasarımcı, üretici ve markayı 130 ülkeden tüketicilere ulaştıran şirkete ilk yatırımı 2013 yılında Aslanoba Capital yapmıştı. İkinci faz yatırım da Suudi fon şirketi STC Ventures ve Dubai merkezli Wamda Capital’den geldi.

YATIRIM KARARINDA TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ ETKİLİ OLDU

Modanisa.com'a yatırım yapan konsorsiyumun üyesi ve Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu söyledi.

Talhouni, "Goldman Sachs ile birlikte bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Modanisa’nın işine ilk yatırımı yapan ortaklardan biriyiz. Bu yatırım, Modanisa’nın işini büyütmeye devam ederek modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir" diye konuştu.