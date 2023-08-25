Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 yaşındaki Yusuf son yolculuğuna uğurlandı! - Bursa haberleri

        8 yaşındaki Yusuf son yolculuğuna uğurlandı!

        Bursa'da, girdiği İznik Gölü'nde boğulan 8 yaşındaki Yusuf Baran Akdeniz'in cenazesi, toprağa verildi. Küçük çocuğun anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:41 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Göllüce mevkiinde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için İznik Gölü kıyısına giden Yusuf Baran Akdeniz, suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        BALIKÇILAR KURTARMAYA ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre balıkçılar çocuğu kurtarmak için suya atlarken; olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ANNE VE BABASI FENALAŞTI

        Bu sırada anne Özlem ile baba Mustafa Akdeniz, fenalaştı. Yusuf'un cansız bedeni, balıkçılar tarafından gölden çıkartıldı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Yusuf Baran Akdeniz´in cenazesi, bugün Yenişehir Çınarlı Camisi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Habertürk Anasayfa