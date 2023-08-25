8 yaşındaki Yusuf son yolculuğuna uğurlandı!

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Bursa'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Göllüce mevkiinde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için İznik Gölü kıyısına giden Yusuf Baran Akdeniz, suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

BALIKÇILAR KURTARMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre balıkçılar çocuğu kurtarmak için suya atlarken; olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE VE BABASI FENALAŞTI

Bu sırada anne Özlem ile baba Mustafa Akdeniz, fenalaştı. Yusuf'un cansız bedeni, balıkçılar tarafından gölden çıkartıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yusuf Baran Akdeniz´in cenazesi, bugün Yenişehir Çınarlı Camisi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.