8 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlının ifadesi ortaya çıktı!

Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğu fark edince, evin çevresinde 1 saat gözlem yaptı.

DHA'nın haberine göre O.Ö. polisteki ifadesinde, "Çocuk, eve girdiği sırada köpeğini alıp, karşıdaki göremeyeceği bir yere bağladım. Markete gidip, koli bandı aldım. Çocuğu kaçırıp, ailesinden para isteyeceğimi düşündüm. Daha sonra kameraların göremeyeceğini düşündüğüm noktalardan yolu uzatarak, bir iş merkezinin çatısına çıkardım" dedi.

Bolu'da fidye için villa bahçesinden 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ardından 2 polisin sıkı takibi ile yakalanan O.Ö., tutuklandı.

Çocuğun ailesinin evde olmadığını anlayıp, bahçeye giren O.Ö., buradaki 'golden' cinsi köpeği dışarı çıkartıp, sakladı. Evden çıkıp, bahçede köpeğini göremeyen küçük çocuk, bu sırada O.Ö. ile karşılaştı. O.Ö. ise köpeğini arayan çocuğu, kandırıp 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatısına götürdü. Burada Ö.B.Ö.'yü, sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan O.Ö., daha sonra fidye istemek için çocuğu kaçırdığı eve gitti.

İKİ POLİSTEN SIKI TAKİP

Evin önünde toplanan kalabalığı görünce panikleyen O.Ö., koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgeden geçen bir sivil polis memuru, şüphelinin peşine düştü. Sivil polis, yolda başka polis ile karşılaşınca, 2'si beraber şüpheliyi takibe aldı. 15 dakika süren takibin ardından O.Ö., Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekiplerince kurtulan O.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli, çocuğu sakladığı yeri tarif etti. Ö.B.Ö., tarif edilen adreste polis ekiplerince bulundu.