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Terazi, Zodyak’ın yedinci burcudur. Güzellik, aşk, romantizm ve uyum gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Hava grubuna aittirler ve gelişmiş özelliklere sahiptirler. Terazi sembolünü incelemek size bu burç hakkında çok şey anlatacaktır. Yedinci ev aynı zamanda ortaklık ve evliliğin evidir. Bu nedenle Teraziler evliliğe diğer burçlardan daha çok önem verirler ve kesinlikle bir sevgilileri olsun isterler.

8 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Terazi, Zodyak'ta cansız bir sembolle temsil edilen tek burçtur. Diğer tüm burç kuşağı ya hayvan ya da insan imgeleriyle sembolize edilir. Bunun nedeni hiç şüphesiz Terazi burcunun düştüğü mevsim ile yakından ilgilidir. Bu nedenle Teraziler, on iki Zodyak karakteri arasında en kültürlü, en güzel görünüşlü insanlardır. 8 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Teraziler zarafetleri, çekicilikleri ve zevkleriyle tanınırlar

Güzellik ve uygunluk tercihleri ​​hem müzikte hem de sosyal yaşamlarında kendini gösterir

Sanata, güzelliğe ve aşka ilgi duyarlar.

Olumsuz yönleri ise kararsızlık, güvensizlik ve çatışmalardan kaçma eğilimleri olabilir.

Sevdiklerinde nasıl şefkatli, sevecen, duyarlı ve romantik ortaklar olacaklarını bilirler.

Bir ilişkide, sorunları çoğunlukla aşırı nezaketten gelebilir.

Hem erkekler hem de kadınlar görünüşe ve güzelliğe büyük önem verirler.

Genel özellikleri dengeli, diplomatik, uyumlu ve ikili niteliktedir.

8 Ekim Burcu Yorumu

Teraziler karşı cinsi sever. Bazen sıradan bir ilişkileri olabilir, ancak genellikle aşık oldukları tek bir sevgiliye bağlı kalırlar. 8 Ekim burcu yorumu teraziler sevdiklerini romantizmle iç içe bir romantizmin içine çekerler. Terazi'nin sevgilisine karşı sınırsız nezaketi; aralarındaki herhangi bir sorunu kolay atlatmalarına neden olur. Teraziler, tüm burçların en empatik, anlayışlı ve nazik insanlarıdır. Her burç gibi Terazi'nin de olumsuz özellikleri vardır. Teraziler anlamsız, çapkın, hatta sığ olabilir. Değişken ve kararsız olabilirler. Aynı zamanda diplomasi, müzakere ve işbirliği konularında da başarılı olabilirler. Çok cana yakındırlar, zarif aristokrat bir atmosferle doludur. Kalabalıkla iletişim kurmayı severler, kavga etmekten hoşlanmazlar.

8 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astrolojide doğum tarihiniz 24 Eylül ile 23 Ekim arasına denk geliyorsa Terazi burcu insanısınız demektir. İşte, 8 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

8 Ekim'de doğan bazı yabancı ünlüler şunlardır:

Matt Damon: Amerikalı oyuncu ve senarist

Bruno Mars: Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı

Sigourney Weaver: Amerikalı oyuncu

R.L. Stine: Amerikalı yazar ve çocuk kitapları serisi "Goosebumps"ın yaratıcısı

Chevy Chase: Amerikalı oyuncu, komedyen ve yazar

Jesse Jackson: Amerikalı siyasi aktivist ve din adamı

Angus T. Jones: Amerikalı oyuncu

Paul Hogan: Avustralyalı oyuncu ve komedyen

Stephanie Zimbalist: Amerikalı oyuncu

Frank Herbert: Amerikalı bilimkurgu yazarı ve "Dune" serisinin yaratıcısı

Didi - Brezilyalı Futbolcu

Jesse Jackson - Amerikalı Politikacı ve insan hakları aktivisti

Bella Thorne - Amerikalı Oyuncu ve dansçı

Bu listede yer alan kişiler sadece birkaç örnek olup, 8 Ekim'de doğan birçok ünlü ve futbolcu bulunmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner