Yüksek bir keşif arzusu ve yeni deneyimlere açık olmaları, onları farklı kültürler, yerler ve fikirler keşfetmeye yönlendirir. Jüpiter, Zodyak’ın en parlak ve en olumlu işaretlerinden biridir. Bu kişiler çok yönlüdür, maceraları ve yeni ufuklar aramayı sever, çünkü yeni fikirlere ve deneyimlere açık fikirlidir ve zorluklar karşısında ayrıca bir tavır sergiler.

8 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?

Zodyak’ın dokuzuncu burcu Yay'dır. Bu, yüksek bilinci sembolize eder ve sembol okçu okunu temsil eder. 23 Kasım ile 22 Aralık arasında doğanlar ile özdeşleşir. 8 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Yay burcunda doğan insanlar, astrolojiye göre hoş, samimi, dürüst, iyimser ve böyle olmaya eğilimlidir. İçlerinde bitmek bilmeyen bir keşif aşkı vardır. Yay burcu değişken burçlara aittir ve elementi ateştir.

Gamsız gibi gözükseler de aslında her şeyi içinde yaşarlar. Yay burcu insanı, her şeyle ilgilenirler, her şeyi öğrenmek, her konuda bilgi sahibi olmak isterler. Öğrenme aşkı, seyahat etme ve araştırma aşkı onu gerçekten tanımlayan kelimelerdir. Bu burcun doğasındaki kişiler çabuk sinirlenirler ancak kısa sürede kolayca sakinleşirler.

8 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 8 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu

13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu

14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu

15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu

16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu

18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu

20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

8 Aralık Burcu Kadını

Onlar kadar zeki ve maceracı başka bir burç bulmak zordur. Entelektüel zihinleri her zaman rasyonelleştirme yeteneğine sahiptir. Ayrıca hareketli bir burç olduğu için işini en iyi şekilde yapabilmesi için zaman seçiminde özgür olması, baskı altında olmaması, gerekir. 8 Aralık Burcu Kadını cömert, samimi, içtendir ve sevgisini coşkulu şekilde gösterir. Yay kadını, mutlu bir evliliğe sahip olsa bile başka maceralara atlamaz. Her şeyden önce Yay kadını, inanacağı, kendisini yararlı hissettiren ve bir amaç duygusu olan bir görev, bir misyon arar. Mükemmel ilişki tanımı, onu hiçbir şekilde kısıtlamayan, bağımsızlığını elinden almayan, ona heyecan ve macera katan ilişkidir.

Hayatta pozitif şeylere odaklanır ve genellikle bir idealisttir. Olumlu bir enerji yayabilir ve çevresindeki insanları motive edebilir. Yay burcuna sahip kişiler bağımsızlığına önem verir ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Aşırı özgüvenleri ve açık sözlülükleri bazen başlarını belaya sokabilir, ancak uyum sağlama yetenekleri ve dayanıklılıkları hayatın zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Yay kadını ve erkeği genellikle dışarı çıkmayı, seyahat etmeyi ve hayatlarını genişletmeyi sever. Bu nedenle, özgürlük, bu kişilerin kendini iyi hissettiği temel duygu olma eğilimindedir.

