Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

78 yaşındaki Kadriye teyzenin Galatasaray tutkusu

78 yaşındaki Kadriye Temel Galatasaray’a olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Yaşlı fanatik Temel, derbiyi Galatasaray’ın kazanmasını istiyor

Giriş: 07.01.2023 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
78 yaşındaki Kadriye teyzenin Galatasaray tutkusu
78 yaşındaki Kadriye teyzenin Galatasaray tutkusu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Kadriye Temel'deki Galatasaray sevdası çevredekilerin ilgisini çekiyor.

İHA'nın haberine göre izlediği bir maçta Galatasaray’dan etkilendikten sonra sarı-kırmızılı renklere bağlanan Kadriye Temel, derbiyi heyecanla bekliyor.

5 YILDIR TUTKUYLA TAKIMINA BAĞLI

5 yıldır Galatasaray’a tutkuyla bağlı olan Temel, yarın oynanacak derbide Galatasaray’ın kazanmasını istiyor.

Galatasaray'daki oyuncular içerisinde en sevdiği oyuncunun Mauro Icardi olduğunu belirten Temel, Icardi'nin derbide de gol atmasını istiyor.

“GALATASARAY’IN MAÇI KAZANMASINI ÇOK İSTİYORUM”

Galatasaray takımının derbiyi kazanacağını belirten Kadriye Temel, “Benim takımın Galatasaray’dır ben kendi takımımı çok seviyorum. Birkaç gün sonra Galatasaray’ın maçı var, Galatasaray’ın maçı kazanmasını çok istiyorum. Icardi oyuncusunu çok seviyorum. Galatasaray takımı Fenerbahçe’yi yenecek ve maçı kazanacak. Galatasaray’ın bir maçını izledim ve çok etkilendim o yüzden onları seçtim” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
G.Saray ve F.Bahçe kapıştı!
G.Saray ve F.Bahçe kapıştı!
İzmir Valisi'nden derbi açıklaması
İzmir Valisi'nden derbi açıklaması
Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?
Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?
40'ıncı evlilik yıl dönümüne düğünle kutlama
40'ıncı evlilik yıl dönümüne düğünle kutlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.