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Haberler Dünya Son dakika: 7.7'lik Kahramanmaraş depremi dünyaya böyle yayıldı! - Güncel haberler

7.7'lik deprem dünyaya böyle yayıldı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedilen 7.7 büyüklüğünde deprem dünyaya böyle yayıldı. EarthScope Consortium tarafından paylaşılan videoda o anlar gözler önüne serildi

Giriş: 07.02.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 7.7'lik Kahramanmaraş depremi dünyaya böyle yayıldı! - Güncel haberler
7.7'lik deprem dünyaya böyle yayıldı!
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi dün 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedildi ve bu şehirleri ciddi bir şekilde etkiledi. Türkiye'nin yanı sıra deprem, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde de hissedildi.

Hatta Danimarka Jeoloji Merkezi, Türkiye'deki depremin sarsıntılarının Grönland'a kadar uzandığını açıkladı. EarthScope Consortium, 7.7'lik depremin dünyaya nasıl yayıldığını hazırladığı grafik video ile gözler önüne serdi.

Videoda, sismik dalgaların ABD'nin en batısında dahi kaydedildiği görüldü.

Videoda depremin dalgalarının sırasıyla Avrupa, ABD ve Kuzey Kutbu üzerinden tüm dünyaya nasıl yayıldığını gözler önüne serdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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