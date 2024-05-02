74/b trafik cezası nedir? 74/b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

REKLAM advertisement1

Trafik güvenliğinin sağlanması bir şehir için oldukça önemlidir. 74/b kodlu trafik cezası ise ülkemizde sürücülerin, yayaların ve diğer kullanıcıların güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahip olan bir kuraldır. Tıpkı diğer ceza türleri gibi bu ceza türünün de dikkat çektiği belirli noktalar vardır. Bu kod, trafiğin yalnızca araçlardan ibaret olmadığını da vurgular. Söz konusu kurala uyulmadığı durumlarda ceza yaptırımı vardır. Peki 74/b trafik cezası ne kadar?Bu yazıda 74/b kodlu trafik cezasının detaylarına ineceğiz.

74/B TRAFİK CEZASI NEDİR? İnternet sorguları analiz edildiğinde bilhassa aratılan soruların başında “74/b trafik cezası nedir?” sorusunun olduğu görülür. Bu ceza maddesi, trafiğin yalnızca araçlarla sınırlı olmadığını ifade eder. Yayalara yol vermenin bir yükümlülük değil, aynı zamanda nezaket göstergesi olduğunu hatırlatan bu kural, 74/B trafik ceza maddesiyle vatandaşa sunulur. Buna önem verilmediği noktalarda ise kişinin adresine uyarı ve ceza tebligatı gönderilir.

74/B TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Günümüzde bu cezayı alan çok sayıda sürücü olduğundan arama motorları üzerinde “74/b trafik cezası kaç TL?” sorusunun yanıtı çok sık sorulur. Yaya geçidinden karşıya geçmekte olan herhangi bir yayaya yol vermeyen sürücüler için içinde bulunduğumuz yılda belirlenen ceza tutarı 3.135 TL’dir. Bazı sürücüler, bu ceza tutarını indirmek ve indirimli ödeme kolaylığından yararlanmak isterler. Ancak bunun için belli bir süre belirlenmiştir. İndirimli ödeme tutarından yararlanabilmek için kişilerin tebligatın geldiği günden itibaren 15 gün saymaları gerekir. Bu 15 günü geçirmeden yapılan ödemelerde %25 indirim uygulanır ve ceza tutarı 2.351,25’ye indirilir. Ancak bu tutarla ödeme yapabilmek için ödeme gününün geçirilmemesi esastır.

2024 74/B TRAFİK CEZASI İTİRAZ SÜRECİ 74/b trafik cezası 2024 itibarıyla sürücülerin en fazla aldığı cezalardan biri olmuştur. Söz konusu cezanın adreslere tebligatının gelmesiyle ceza bildirimi yapılmış olur. Bu noktada herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor ve bu cezanın asılsız olduğu bildirimini yapmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir talebiniz varsa tebligatın elinize ulaştığı tarihten itibaren 15 gün saymalı ve bu süreyi geçirmeden itiraz yapmalısınız. İtiraz için iyi bir itiraz dilekçesine ihtiyacınız vardır. Bunun yanı sıra aşağıdaki belgeleri hazırlayarak inceleme sürecinin olumlu sonuçlanmasını destekleyebilirsiniz;

74/b trafik cezası trafik cezası fotokopisi

74/b trafik cezası cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

İtirazı destekleyici somut delil belgeleri (varsa) Bahsi geçen belgelerin eksiksiz ve doğru sunulması durumunda yapılan itirazın başarılı olma olasılığı da yükselir. Söz konusu mahkeme tarafından itiraz dilekçesinin ulaştırılmasından itibaren süreç başlatılır ve haklı bulunma durumunda sürücünün hakları korunabilir. Ancak bu mahkemenin kararıdır. Sürücünün suçlu bulunması durumunda itiraz süreci olumsuz da neticelenebilir. CEZA PUANI VAR MI? Birçok sürücü, herhangi bir ihlal gerçekleştirildiğinde adresine gelen ceza kâğıdı ile karşı karşıya kalabilir. Burada sürücünün hatalı olduğu durum nedeniyle ödemesi gereken idari parasının tutarı belirtilir ancak bunun yapılması ceza puanının sıfırlanması için yeterli değildir. Her trafik cezasında olduğu gibi 74/b trafik cezasında da ceza puanı durumu söz konusudur. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre 74/b trafik kusurunun ceza puanı 20 olarak belirlenmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO