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        Haberler Dış Yazar 78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        Trafik güvenliği konusunda önemli yere sahip olan trafik düzenlemeleri, kişilerin aldığı trafik cezalarına işaret eder. Her bir ceza maddesinde kişilerin trafikte yaptığı usulsüzlüğe karşılık gelen açıklamalar ve yaptırımlar vardır. Trafikte yapılan ve ufak görülen tek bir hata bile bir anda yüzlerce kişinin hayatına mal olabilir. Bu nedenle düzenlenen trafik kurallarına karşı dikkatli olunmalıdır. Bunlardan biri de 74/1- a trafik cezasıdır. Peki 78/1-a trafik cezası ne kadar? Cezanın konusu ne? İtiraz şansı var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 16:34 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:34
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        78/1-a trafik cezası nedir?
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        78/1-a trafik cezası 2024 yılı boyunca en dikkat çeken cezalar arasında olmuştur. Bu da kişilerin bu cezayı internet üzerinden yoğun olarak aratmasını sağlamıştır. Trafikteki sürücü, yolcu ve yayaların can ve mal güvenliğini kontrol altına alma amacıyla koyulan bu cezalar, kişilere verildiğinde sürücü olarak kurallara uygun davranmaları teşvik edilir. Her bir trafik cezasının kendine has bir ceza tutarı vardır. İşte 74/1- a trafik cezası ile ilgili tüm detaylar…

        78/1- A TRAFİK CEZASI NEDİR?

        Peki 78/1-a trafik cezası nedir? Bu trafik cezası, yolculuk yapanların ve sürücülerin en sık yaptığı hatalardan biri olan araç içi emniyet takmama durumunu önlemek için düzenlenmiştir. Araçta emniyet kemeri bulunmaması veya bulunsa bile yolcuların emniyet kemeri takmaması ile 78/1- a trafik cezası söz konusu olur. Söz konusu maddeyle yol güvenliğini artırmak ve araçtaki kişilerin güvenliğini artırmak mümkün olur. Bu noktada kişilere ceza yaptırımı verilirken aynı zamanda ceza puanı da hanelerine eklenir. 78/1- a trafik cezasının ceza puanı 15 olarak belirlenmiştir.

        78/1- A TRAFİK CEZASI KAÇ TL?

        Bu ceza çok sık gündeme geldiğinden birçok kişi bu ceza ile ilgili bilgi almak ister. “78/1-a trafik cezası kaç TL?” sorusunun cevabı ise 691 TL’dir. Bu madde, 2024 yılı itibarıyla güncellenmiş ceza tutarıyla sunulmuştur. Emniyet kemeri takmayan ya da araçta emniyet kemeri bulundurmayan sürücüler için net 691 TL ceza tutarı kesilir. Erken ödemelerde %25 indirim söz konusu olur ve cezayı 517,50 TL olarak ödemek mümkündür. Erken ödeme için verilen süre ise 15 gündür. Bu süreyi geçenler, artık erken ödeme kapsamında değerlendirilmez.

        2024 78/1- A TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

        78/1-a trafik cezası 2024 yılında güncellenmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulmuştur. Bu yeni ceza tutarlarına karşılık vatandaşın itiraz hakkı 2024 yılında da devam etmektedir. 78/1- a cezası konusunda adresine tebligat alan ancak bunu iptal etmek isteyen ve herhangi bir nedenle yanlışlık olduğunu düşünenlerin kanunen 15 gün içerisinde itiraz başvurusu yapma hakkı vardır. Bunun için adımlar aşağıda sıralanmıştır;

        • Cezaya itiraz etmek isteyen kişi ilk olarak Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen başvurur.
        • İtiraz sürecinin başlatılması için itiraz dilekçesinin yazılması gerekir.
        • Dilekçenin yanı sıra bazı belgelerin de eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması beklenir.
        • Sonrasında itiraz eden kişi şahsen mahkemeye belge ve dilekçelerle başvurur.
        • İtiraz süreci, belgelerin ve cezaya itiraz nedenini açıkça aktaran belgelerin ilgili yerlere verilmesiyle başlatılır.

        İtiraz işleminin başlatılmasında gerekli olan ve itiraz sürecinin olumlu sonuçlanmasına katkıda bulunan belgeler aşağıda sıralanmıştır;

        • 78/1-a trafik cezasına neden itiraz edildiğini belirten dilekçe
        • Trafik cezası fotokopisi
        • Trafik cezası tebligatı fotokopisi
        • Ruhsat fotokopisi
        • Kimlik fotokopisi
        • Ehliyet fotokopisi
        • Var ise haklı olunduğunu gösteren somut delil belgeleri

        Söz konusu belgelerin sunulmasıyla birlikte ilgili mahkeme tarafından süreç başlatılır. İnceleme sonunda sürücünün haklı bulunup bulunmadığına mahkeme karar verecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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