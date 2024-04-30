78/1-b trafik cezası nedir? 78/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

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78/1- b trafik cezası, günümüzde birçok kural ihlalinden birini ifade eder ve karşılığındaki ceza tutarıyla sürücülerin bir sonrakinde daha dikkatli olmalarına teşvik etmek hedeflenir. Her gün, yeni bir kaza olmaktadır ve bu kazaların sebeplerine bakıldığında dikkatsizlik ve önlem almama görülebilir. Bu noktada trafiğe çıkan sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar vardır. Peki 78/1-b trafik cezası ne kadar, kapsamı ne, kaç TL ve itiraz nasıl yapılıyor? İşte tüm ayrıntılar...

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78/1- B TRAFİK CEZASI NEDİR?

İnternet üzerindeki sorgulamalar incelendiğinde bilhassa “78/1-b trafik cezası nedir?” sorusunun çok sık sorgulandığı görülebilir. 78/1- b trafik cezası, dört tekerlekli bir aracın ve motorlu taşıt sürücülerinin kaza yapmasını ifade eder. Motorun herhangi bir araca çarpması durumu, 78/1- b trafik kazasını meydana getirir. Kural ihlalleri sonucunda oluşan bu kazadan sonra bir suç tespiti yapılır. 78/1- b trafik kazasının oluşmaması adına motor ehliyeti eğitimleri sırasında gereken eğitimler verilir. Trafiğe çıktığında bu eğitimlerden farklı motor kullanan ve usullere uygun davranmayan kişilere kaza neticesinde 78/1- b trafik cezası verilmektedir. Güvenlik ve donanımın gerektirdiği koşulların sağlanmadığı durumlarda kazalar meydana gelir ve birçok kişinin hayatı tehlikeye girer.

REKLAM 78/1- b trafik kazası, günümüzde birçok kişinin başına gelen bir kaza olayıdır. Dört tekerlekli araç ile motor arasında meydana gelen kaza sonucunda yetkililer inceleme yaparak ceza tespitinde bulunur. Cezanın kime verileceği ve ihmalin kimde olduğu olayın akışına yönelik belirlenir. Bu noktada 78/1- b trafik kazasının oluşmaması için kişilerin ekstra dikkat etmesi gerekir. Bu kaza, motorlu taşıtlar için ekstra önem arz eder. Özel ekipmanların ve kaskların tam olmaması durumunda motor kullanıcısına ceza verilir. Diğer yandan daha büyük kazaların söz konusu olduğu durumlarda motor sahibinin ehliyeti süreli ya da süresiz şekilde alınabilir.

78/1- B TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Peki 78/1-b trafik cezası kaç TL? Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, söz konusu cezanın tutarını 690 TL olarak duyurmuştur. Motosiklet, elektrikli bisiklet ve motorlu bisiklet gibi farklı araçlarda sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü bulundurmaması; aynı şekilde yolcuların da koruma başlığı kullanmaması gibi durumlarda yazılan bu ceza, motor sahibinin evine tebligat olarak gönderilir. Cezanın 15 gün erken ödenmesi durumunda %25 indirim söz konusu olur. Net tutara %25 indirim uygulandığında ödenmesi gereken miktar 517,50 TL olur.

REKLAM 2024 78/1- B TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR? 78/1-b trafik cezası 2024 yılında da tıpkı diğer trafik cezaları gibi itiraz edilebilen cezalar arasında olmuştur. Bu noktada evlinize tebligat geldikten cezaya itiraz etmek istiyorsanız size en yakın Sulh Ceza Hakimliğine şahsen başvurmanız gerekir. İyi hazırlanmış ve itirazın nedenini açık cümlelerle belirten bir dilekçe hazırlamak zorunludur. Dilekçenin yanı sıra şu belgeleri de hazırlamalısınız; Ceza fotokopisi

Ceza tebligat fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopis

Var ise haklı olduğunuzu belirten somut delillere ait evraklar Belgelerin ve dilekçenin şahsen başvuruyla alınmasıyla itiraz süreci başlatılır. Sonuca ise mahkeme karar verir.

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